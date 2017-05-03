«Чтобы не попасть в плен взорвал гранату»: штаб АТО сообщил о гибели трех военных на Донбассе

Трое украинских военнослужащих погибли в районе Светлодарской дуги на Донбассе, спасая раненого побратима.

Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook..

«Трое наших ребят, спасая своего раненого побратима, героически погибли в районе Светлодарской дуги. Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако ему не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Сообщается, что тела военнослужащих были найдены, однако эвакуировать их не удалось вследствие сильного огневого противодействия противника. По информации штаба АТО, в настоящее время проводится процедура по возвращению тел военнослужащих.

«Однако враг продолжает манипулировать общественным мнением и пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины. Так, на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, что не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

На сайте российского пропагандистского телеканала «Звезда» в среду появилось сообщение со ссылкой на представителей «ЛНР» о том, что 2 мая в районе Светлодарской дуги «попала в засаду и была уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины», которая якобы пыталась проникнуть на территорию «ЛНР» в направлении Дебальцево. В результате боестолкновения трое бойцов ВСУ были убиты, а четвертый получил ранения и смог отступить.

Напомним, за минувшие сутки, 2 мая, один украинский военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. Всего во вторник подразделения пророссийских боевиков 63 раза открывали огонь по опорным пунктам сил антитеррористической операции.