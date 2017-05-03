Заключенный в России украинец Панов объявил сухую голодовку

Украинский политзаключенный Артур Панов, обвиняемый в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, на заседании суда объявил о начале бессрочной сухой голодовки с требованием экстрадиции его в Украину в течение двух недель.

Об этом сообщает российское интернет-издание «Кавказский узел».

"Преступление было совершено частично на территории Украины. Я добиваюсь того, чтобы меня экстрадировали в Украину и судили там. Да, можно сказать, что это сознательный акт суицида", - обратился Панов к коллегии судей на заседании суда в среду.

"Кавказский узел" также опубликовал письмо с подписью Панова, датированное 3 мая 2017 года и адресованное журналистам, в котором политзаключенный опровергает слухи о собственной смерти и выражает надежду, что когда-нибудь вернется в Украину.

"Я жив, живу и буду жить. Буду жить, чтобы в один из дней вернуться на Украину к своей семье, своим соотечественникам, чтобы начать по-настоящему ценить свободу и собственно жизнь", - сказано в письме.

Сообщается, что суд постановил приобщить заявление Панова к материалам дела и оповестить об изложенном администрацию следственного изолятора.

Ранее российские СМИ распространили информацию, что в понедельник, 1 мая, в ростовском следственном изоляторе из-за сердечной недостаточности скончался украинский политзаключенный Артур Панов.

На следующий день, 2 мая, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская опровергла смерть Панова.

Как сообщалось, Панов обвиняется российским следствием в подготовке террористического акта в Ростове-на-Дону с помощью самодельного взрывного устройства. Сделать это он намеревался в месте массового скопления людей.

Напомним, суд РФ приговорил крымского татарина Зейтуллаева, фигурирующего в деле «Хизб ут-Тахрир», к 12 годам тюрьмы.