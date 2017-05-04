Боевики обстреляли позиции ВСУ танков, минометов и «Градов» – девять военнослужащих ранены

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за сутки, 3 мая, боевики 52 раза обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины. Девять украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из танка, минометов калибра 120- и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики накрывали опорные пункты ВСУ в районе Авдеевки. Возле Песков боевики применяли 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров, а в районе Луганского – также и 120-миллиметровые минометы.

Возле Каменки били из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам шахты «Бутовка» – из 82-миллиметровых минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов также стреляли по позициям ВСУ вблизи Троицкого и Верхнеторецкого, из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Зайцево. В районе Песков также действовали снайперы боевиков.

На Приморском направлении из 122-мм артиллерии, 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Водяное. Из минометов калибра 120- и 82мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по опорным пунктам возле Павлополя. Из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали защитников Гнутово, а из переносной реактивной системы Град «Партизан», минометов калибра 82-мм, вооружения БМП обстреливали зашитников Широкино. Из минометов калибра 82-мм обстреливали позиции возле Красногоровки, а вблизи Марьинки – из гранатометов и пулеметов. В районе Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки также активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении из минометов 120-мм калибра сепаратисты накрывали позиции ВСУ возле Крымского, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров применялись вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Кроме того, защитников Новоалександровки пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли из вооружения БМП, а защитников Троицкого – из автоматических гранатометов. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия также вели огонь по позициям возле Станицы Луганской и Лобачева. В районе Новоалександровки активизировались снайперы противников.

Напомним, 2 мая в ходе боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения.