Переговоры в «нормандском» и минском форматах поставлены на паузу, - Геращенко

Переговоры в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия) и «минский процесс» фактически приостановлены из-за предстоящих выборов в Германии в сентябре и президентских выборов во Франции в мае.

Об этом написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции будет в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного Президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики», - написала она.

По ее словам, все эти процессы ставят "нормандский формат" на определенную паузу, чем может воспользоваться Россия.

«Путин все это использует, поэтому «нормандский формат» фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на "минский формат", производный от «нормандского», - подчеркнула Геращенко.

Она также заявила, что вопросы, которые долгое время решаются в Минске, и которые заблокированы, пока что останутся в том же состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики «ЛДНР» требуют освобождения пленных по формуле 50 на 700