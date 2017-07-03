«Сдал с потрохами всех командиров»: опубликовано видео первых минут допроса, взятого в плен, российского военного Агеева

Опубликовано видео первых минут допроса, взятого в плен, российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева.

Целью операции украинских военных из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые ликвидировали диверсионную группу террористов, был не российский военнослужащий из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев, а кадровый российский офицер, главарь подразделения российских боевиков Александр Щерба.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

«Виктор Агеев и его друзья, приехавшие на Луганщину «поохотиться на укропов». Отдельная разведрота так называемой «4 отдельной мотострелковой бригады». Теперь этого «славного подразделения» фактически не существует. После того, как разведгруппу вместе с Агеевым взяли их украинские, так сказать, коллеги, желающих командовать сепарской разведротой просто не оказалось. Мне известно, что на должность комроты боевиков сейчас назначили простого солдата. О «высоком моральном уровне» этих людей говорит тот факт, что Витя Агеев в первые десять минут беседы сдал с потрохами всех своих командиров и позиции «братьев по оружию». Все, что знал», - отмечает журналист.

«На снимке российский «ихтамнет» Агеев пристроился справа. В руках снайперская винтовка СВД. Одна из тех, которые захватили украинские разведчики. Впрочем, интересен не столько Агеев, сколько его командир. Второй россиянин. Известный, как Александр Щерба. Он же «Инструктор Алекс». Погибший в результате скоротечного боя. Только что пообщался с командиром подразделения, которое провело громкую операцию возле Северского Донца. Сначала взяли четырех. Потом подошли еще двое. Командир Александр Щерба и восемнадцатилетний боец Александр Суконин. «Вы чо, о...ели нас в плен брать?» - крикнул Щерба, пытаясь расфокусировать внимание украинских разведчиков. – «Я ж вам водки принес». И тут же открыл по ним огонь». - делится подробностями операции украинских разведчиков журналист.

Напомним, 24 июня 2017 в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева.

Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щербак, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.