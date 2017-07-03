Лавров проговорился и подтвердил, что РФ участвует в войне на Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что РФ принимает участие в войне на востоке Украины.

Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский.

Он приводит речь Лаврова на недавних Примаковских чтениях, когда министр пытается оправдать агрессию РФ в Украине и участие в сирийской войне.

- Я читал критику и слышу критику до сих пор о том, что мы зря ввязались в конфликт на Донбассе, зря ввязались в сирийский конфликт, - сказал Лавров.

Агрессию РФ он оправдывает защитой «русского языка» и защитой «русских».

- Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию, которую наши предки столетиями создавали, - сказал министр.

Напомним, ранее в Госдуме РФ хотели, чтобы шахты на оккупированном Донбассе стали музеями.