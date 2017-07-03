На Донбассе задержали «атамана» боевиков «ДНР»

Полиция задержала в Донецкой области «атамана регионального казачьего объединения».

Об этом в понедельник сообщает на своей странице в Facebook полиция Донецкой области.

Указывается, что «генерал-майора террористов» задержали полицейские Волновахи на блокпосту.

66-летний мужчина двигался в Бердянск, чтобы «увидеться с товарищем».

«Было установлено, что перед правоохранителями - действующий генерал-майор регионального казачьего объединения «ДНР». Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году, когда город захватили оккупанты, «казаки» присоединились к террористам», - сообщили в полиции.

«Сейчас с главным казаком «ДНР» общаются оперативники и следователи Волновахского отдела полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 256 УК (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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