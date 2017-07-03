Россия вывезла украинские экспонаты из оккупированного Крыма

Министерство культуры Украины возмущено проведением выставки Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства, которая открылась 29 июня в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, россияне вывезли 450 раритетных экспонатов об истории Боспорского царства, где в том числе представлены археологические предметы из фондов Керченского историко-культурного заповедника. Указывается, что выставка «заимствованных» экспонатов продлится до 17 сентября. О дальнейшей судьбе находок пока неизвестно.

В Минкульте отмечают, что подобная выставка свидетельствует о циничном нарушении суверенных прав Украины и норм международных конвенций и резолюций Совета безопасности ООН 2347.

«Культурные ценности, которые есть в музеях Автономной Республики Крым, это музейные предметы, которые являются неотъемлемой частью Музейного фонда Украины и являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составной культурного наследия Украины и охраняются международным и национальным законодательством. Незаконно вывезенные с территории Украины культурные ценности подлежат возврату в Украину», - говорится в заявлении.

Вывоз этих артефактов нарушает ряд международных конвенций, которые также ратифицировала и Россия.

Отмечается, что на основании решений Генассамблеи ООН и ЮНЕСКО "РФ как государство, осуществляющее временную незаконной оккупации украинских территорий, должна обеспечить выполнение своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, международными механизмами защиты прав человека и договорно-правовыми инструментами, стороной которых она выступает".

Напомним, ранее в Киеве задержали похитителей старинной книги «Апостол».