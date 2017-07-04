За сутки в зоне АТО зафиксировали 22 обстрела боевиков – двое украинских военнослужащих погибли, трое ранены

За минувшие сутки, 3 июля, пророссийские боевики 22 раза применяли оружие против подразделений сил антитеррористической операции на Донбассе. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли и еще трое получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении боевики применяли оружие восемь раз. В частности, вечером боевики из 82-мм минометов обстреляли оборонительные укрепления вблизи Водяного. Несколько позже захватчики применяли там ручные противотанковые гранатометы. У Широкиного оккупанты били из вооружения БМП. По позициям военнослужащих у Новотроицкого, Гнутового, Лебединского и Павлополя противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Утром в районе Гнутово состоялся плотный артиллерийский обстрел позиций сил АТО. Там, кроме систем ствольной артиллерии, боекики использовали переносные реактивные пусковые установки «Град – П» («Партизан»).

На Донецком направлении активизировались снайперские группы противника на Светлодарской дуге. Вечером противник нарушал перемирие в южном пригороде Авдеевки, вблизи Опытного и в районе Майорска. Использовалось пехотное вооружение, в частности гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на этом направлении зафиксировано семь вражеских обстрелов.

На Луганском направлении было такое же количество фактов применения российскими наемниками оружия. Артиллерийское вооружение на этой части линии соприкосновения противник вчера не использовал. Под огонь оккупантов из гранатометов и стрелкового оружия попали опорные пункты украинских защитников неподалеку Новозвановки, Станицы Луганской, Донца, Желтого и Валуйского. Кроме того, еще до рассвета вблизи Новотошковского «работал» вражеский снайпер.

В отдельных случаях украинские военнослужащие были вынуждены открывать ответный огонь.

Напомним, стало известно о подвигах, за которые николаевские военные-герои получили награды от Президента Украины.