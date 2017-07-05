На Донбассе боевики снизили количество обстрелов по ВСУ

За минувшие сутки, 4 июля, пророссийские боевики 15 раз обстреливали позиции сил антитеррористической операции на Донбассе, при этом артиллерии или иного запрещенного вооружения не применяли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО по сравнению с предыдущими сутками, улучшилась и постепенно стабилизируется. Об этом свидетельствует не только количество совершенных вчера боевиками вооруженных провокаций, но и характер оружия противника и плотность самых обстрелов», – подчеркнули в штабе.

На Приморском направлении зафиксировано семь обстрелов. Вечером террористы из стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районе Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино, а вблизи Водяного - из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, еще утром и днем боевики применяли в районе Гнутово и Лебединского автоматические станковые гранатометы.

На Донецком направлении еще до рассвета боевики открывали огонь по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Опытного, Зайцево из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, иногда - из вооружения БМП. Всего на этом направлении противник нарушал режим прекращения огня шесть раз.

На Луганском направлении боевики нарушали «тишину» лишь дважды. Днем под огнем из гранатометов и БМП оказались укрепления ВСУ вблизи Кряковки, а поздно вечером из стрелкового оружия различных калибров и подствольных гранатометов боевики обстреляли позиции военных, которые держат оборону неподалеку Станицы Луганской.

Напомним, первый заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что прямые убытки Украины от вооруженного конфликта на Донбассе, который продолжается уже более трех лет, составили около 50 миллиардов долларов.