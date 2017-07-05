Россия признала использование зарина во время химатаки в Сирии

На заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвященному химической атаке в сирийской провинции Идлиб, представители Российской Федерации признали применение нервно-паралитического газа зарина.

Об этом в Twitter сообщила делегации Великобритании в ОЗХО.

Организация утверждает, что РФ признала применение зарина или подобного ему вещества во время химической атаки в Сирии. Кроме того, представители российской стороны отметили, что у них нет оснований не верить выводам ОЗХО.

Ранее Организация по запрещению химического оружия сообщила, что при нападении на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб был применен отравляющий газ зарин или похожее на него вещество. Такой вывод был сделан в результате проведенных анализов.

Как известно, 4 апреля сирийский город Хан-Шейхун подвергся химической атаке, во время которой погибли около 100 человек, в том числе 27 детей, еще около 550 человек пострадали. В случившемся обвинили сирийские войска. 7 апреля ВМФ США выпустили около 60 ракет по сирийской военной базе в Хомсе (которой пользовались и российские войска), которую контролируют правительственные войска и где находилась авиация, причастная к химической атаке. Ранее росСМИ опубликовали фото с российскими контейнерами для химоружия на разбомбленной авиабазе в Сирии.

Война в Сирии началась еще в 2011 году, когда местная оппозиция воспротивилась режиму Башара Асада. С 2015 года Россия оказывает поддержку режиму Асада, в результате чего президент Сирии смог перехватить инициативу в войне. Вмешательство РФ в войну в Сирии сопровождается операциями, которые приводят к массовым жертвам – например, бомбежка Алеппо.