Крымчанин, награжденный медалью за «возвращение Крыма» сдался СБУ

Гражданин Украины, житель аннексированного Крыма, добровольно обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины в Херсоне и признался в сотрудничестве с Россией «с целью подрывной деятельности против Украины».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Следователи установили, что мужчина, сразу после аннексии Крыма, в апреле 2014 года в Севастополе получил медаль «За возвращение Крыма». Также крымчанин подтвердил, что в будущем он должен был участвовать в диверсиях по блокированию воинских частей Вооруженных сил Украины, которые находились на территории оккупированного полуострова.

Правоохранители установили, что мужчина не выполнил ни одну из задач, поставленных россиянами. В результате, учитывая добровольное признание подозреваемого, прокуратура направила в суд прошение освободить мужчину от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ГНСУ задержали в ночь на 30 июня на берегу Перекопского залива в Херсонской области двух неизвестных, которые назвались пограничниками ФСБ РФ.

В свою очередь Пограничная служба ФСБ РФ едва ли не впервые официально подтвердила, что двое мужчин, задержанных украинскими пограничниками на территории Херсонсокой области, является их сотрудниками.