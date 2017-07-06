В зоне АТО под обстрелами боевиков пострадали двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки, 5 июля, в результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевую травму. Оба военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вчера российско-террористические бандформирования 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины. Дважды боевики применяли минометы, сообщает штаб АТО.

«Учитывая относительное снижение количества и интенсивности вражеских обстрелов, можно отметить тенденцию к стабилизации обстановки в районе проведения АТО», – сообщает штаб АТО.

На Приморском направлении противник вчера три раза обстрелял опорные пункты ВСУ из гранатометов – дважды в районе Широкиного и один раз вблизи Лебединского.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм боевики стреляли в районе Песков. Еще семь вооруженных провокаций были совершены в пригороде Авдеевки, где враг применял гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, один раз - зенитную установку.

На Луганском направлении из стрелкового оружия различных калибров обстреляли один из опорных пунктов вблизи Станицы Луганской, а также выпустили несколько 82-мм мин по защитникам Крымского.

Напомним, первый заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что прямые убытки Украины от вооруженного конфликта на Донбассе, который продолжается уже более трех лет, составили около 50 миллиардов долларов.