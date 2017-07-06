Мы призываем Россию прекратить дестабилизацию Украины, - Трамп

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Президент США Дональд Трамп призвал Российскую Федерацию прекратить дестабилизацию ситуации в Украине.

Об этом Трамп заявил в ходе визита в Польшу, передает CBS News.

- Мы настоятельно призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность в Украине и в других местах, и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, - заявил Трамп.

В своей речи он вспомнил об угрозах, поступающих от России.

- Американцы, поляки, другие народы Европы ценят свободу и суверенитет, - добавил Трамп.

Напомним, заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд заявил, что нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция

Роман Свиридов

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