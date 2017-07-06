Мы призываем Россию прекратить дестабилизацию Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал Российскую Федерацию прекратить дестабилизацию ситуации в Украине.
Об этом Трамп заявил в ходе визита в Польшу, передает CBS News.
- Мы настоятельно призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность в Украине и в других местах, и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, - заявил Трамп.
В своей речи он вспомнил об угрозах, поступающих от России.
- Американцы, поляки, другие народы Европы ценят свободу и суверенитет, - добавил Трамп.
"We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere, and its support for hostile regimes," Pres. Trump says pic.twitter.com/r0QOxyVwk9— CBS News (@CBSNews) 6 июля 2017 г.
Напомним, заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд заявил, что нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция