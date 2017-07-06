В дом депутата Вознесенского городского совета бросили «коктейль Молотова»

В четверг, 6 июля, около трех часов в дом депутата Вознесенского городского совета бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как сообщили в полиции, неизвестные лица бросили в дом частного предпринимателя бутылку с зажигательной смесью.

«6 июля около трех часов в Вознесенский отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от 55-летнего депутата городского совета о том, что неизвестные лица пытались повредить его дом. В течение семи минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции Вознесенского района. Правоохранители пообщались с потерпевшим, приняли у него заявление и объяснение, пообщались с возможными свидетелями и, осмотрев территорию домовладения, обнаружили возле дома фрагменты стекла пивной бутылки, кусок тряпки с топливно-смазочной веществом и следы обуви. Вещественные доказательства изъяты и направлены для проведения соответствующей экспертизы», - сообщили в полиции.

После этого руководство Вознесенского отдела полиции и местной прокуратуры еще раз встретились с потерпевшим и, сообщив о следственных действиях, которые сейчас проводятся, обсудили все возможные версии совершения преступления.

На данный момент, факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.15 «Покушение на преступление» ч.2 ст.194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Указанное преступление находится на контроле в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области. Под процессуальным руководством прокуратуры проводится ряд следственных действий, рассматриваются все возможные версии и устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями данного преступления или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Вознесенский отдела полиции по адресу: город Вознесенск, ул. Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, 102.

Вместе с тем, издание «Николаевские известия» сообщило, что депутат, на которого было совершено нападение - это Юрий Кондратенков, от ВО «Батькивщина».

«Ночью, 6 июля, в 02.16 к дому депутата Вознесенского городского совета Юрия Кондратенкова подошли двое неизвестных. Они подожгли «коктейли Молотова» и бросили горючую смесь в окно спальни. В это время в доме, в этой спальне находился депутат и его жена. Как сообщалось ранее, буквально несколько недель назад, 27 мая, уже была попытка расстрела Кондратенкова, депутата от ВО «Батькивщина»: также ночью дом обстреляли», - сообщило издание.

Напомним, ранее в Новой Одессе неизвестные бросили в дом местного предпринимателя «коктейли Молотова».