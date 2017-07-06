На Луганщине СБУ задержала одного из главарей боевиков «ЛНР»

В селе Нижняя Ольховая Луганской области сотрудники СБУ задержали одного из главарей «2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ..

Боевик непосредственно отвечал за боеготовность террористического подразделения, получение и учет вооружения из Российской Федерации. Также злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Задержанному объявлено о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины. Он уже общается со следователями, в частности, сообщил о наличии вооружения и техники российского производства в рядах террористических подразделений, руководство НВФ кадровыми российскими военными.

Следственные действия продолжаются.

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