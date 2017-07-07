На Донбассе боевики 25 раз открывали огонь по украинским военнослужащим – один боец ВСУ погиб, один ранен

На Донбассе в сравнении с двумя предыдущими днями, количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований вчера снова увеличилась. Так, за минувшие сутки, 6 июля, пророссийские боевики 25 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции. В результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении зафиксировано 11 обстрелов. Из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по опорным пунктам сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки. Вблизи Широкино также открывали огонь из 82-мм минометов, а возле Павлополя применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

На Донецком направлении террористы совершили восемь вооруженных провокаций. Утром и днем они сконцентрировали огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка, неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонным укреплениям сил АТО в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Поздно вечером боевики провели плотный обстрел позиций ВСУ в районе Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей. Здесь террористы применяли минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении также было неспокойно. Боевики шесть раз обстреляли опорные пункты ВСУ, но запрещенного оружия не применяли. Под огонь гранатометов и других образцов пехотного вооружения попали подразделения военных, которые держат оборону в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.

Напомним, 5 июля в результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевую травму. Оба военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.