«Укравтодор» подписал меморандум с китайской компанией о реконструкции дороги Одесса-Николаев-Херсон

Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRBC (China Road and Bridge Corporation) о реализации проекта реконструкции дороги М-14/Е-58 Одесса - Николаев - Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора» в Фейсбуке.

Проект реконструкции дороги предусматривает ее расширение до четырех полос и создание объезда города Николаева. Общая протяженность дороги составит около 200 км.

«Реконструированная дорога М-1 /Е-58 сообщает крупнейшие порты Украины - Одессу, Николаев, Херсон, на долю которых приходится до 80% всех грузов страны... По предварительным расчетам, строительство этой дороги может стимулировать рост ВВП Украины на 1,5-2%» - заявил и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак.

Дорога соединит три крупные облцентра, что позволит более 2,5 миллионам граждан этих городов и населенных пунктов сократить время проезда, в частности, по дороге Николаев - Херсон - до 30 минут в каждой поездке, по дороге Одесса - Николаев - до 1 часа 10 минут.

Меморандум о сотрудничестве предусматривает подготовку технико-экономического обоснования и создания проектных решений по реконструкции дороги М-14/Е-58. После завершения этого этапа возможно подписание соглашения о предоставлении кредита для реализации этого проекта одним из государственных банков КНР и привлечения для выполнения работ ведущих компаний мира, специализирующихся на строительстве дорог.