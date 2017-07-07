В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв – очевидцы сообщают о погибших и пострадавших

В центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, прогремел взрыв, ранена женщина.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщают сепаратистские издания со ссылкой на так называемую «народную милицию ЛНР».

По информации российского информагентства «РИА Новости», взрыв прогремел недалеко от Дома правительства. Район инцидента оцеплен, работают оперативные службы.

Информацию о взрыве подтверждают в соцсетях местные жители. Они пишут, что инцидент произошел около 15:30 пятницы.

«Был взрыв возле комендатуры, есть погибшие... 2 пожарные, 2 уазика с Беркутами, 5 скорых в центр - 2 уже в сторону областной», – буквально сейчас пишет в Twitter пользователь под ником IgorGirkin.

Напомним, в Донецке в результате взрыва обрушилось здание университета.