Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении территориальной целостности Украины

Парламентская ассамблея ОБСЕ в пятницу в Минске приняла резолюцию Украины «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ заявляет о своем «полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь».

Кроме того, в документе ПА ОБСЕ заявляет о своем «осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе».

Также своей резолюцией ПА ОБСЕ «настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине».

В резолюции также содержится призыв к Российской Федерации «обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований».

Россия голосовала против документа.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили о сексуальных домогательствах боевика к их наблюдателю.

Как известно, на Луганщине подорвался автомобиль миссии ОБСЕ.