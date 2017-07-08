В зоне АТО боевики стреляли с минометов и танков – пострадали четверо украинских бойцов.

За минувшие сутки, 7 июня, пророссийские боевики совершили 22 раза обстрела по позициям сил антитеррористической операции на Донбассе. В том числе, семь раз захватчики незаконные вооруженные формирования применяли минометы различных калибров и один раз били из танковых орудий. В результате боевых действий двое украинских воинов вчера получили ранения, еще двое военнослужащих – боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении зафиксировано наибольшее вражеских вооруженных провокаций – 14. В частности, из минометов незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления украинских военнслужащих в районе Широкино, Водяного и Новотроицкого. Применяя стрелковое оружие, гранатометы, иногда вооружения БМП и зенитные установки, противник нарушал режим прекращения огня также вблизи Лебединского, Гнутово, Павлополь и Красногоровки.

На Донецком направлении боевики вчера воздерживались от применения оружия почти весь день. Однако около 20:00 бандиты не удержались и обстреляли наши позиции в южном пригороде Авдеевки с 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Несколько позже оккупанты из танков, минометов калибра 120 мм и легкого пехотного вооружения в течение часа вели огонь по защитникам поселка Пески. И уже к концу суток противник совершил еще один обстрел опорного пункта сил АТО в районе Авдеевки из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Всего на этом направлении было зафиксировано три вражеских обстрела.

На Луганском направлении боевики вчера пять раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВС Украины. Трижды в течение минувших суток под огонь противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали украинские воины, которые держат оборону в районе населенного пункта Донец. Также из стрелкового оружия боевики обстреливали наши позиции вблизи Станицы Луганской и Крымского.

Напомним, в пятницу, 7 июля, в центре оккупированного Луганска прогремело два взрыва – сообщают о гибели «полковника народной милиции».