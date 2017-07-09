На Донбассе суд дал охраннику главаря террористов «ДНР» пять лет тюрьмы

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Горловки при содействии деятельности террористической организации.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленник в июне 2014 года добровольно вступил в одно из незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», в частности охранял одного из главарей террористов.

Участвовал в вооруженном сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

В марте текущего года оперативники спецслужбы задержали боевика на линии разграничения в Ясиноватском районе.

Напомним, в Харькове вынесли приговор гражданке РФ Ларисе Чубаровой по кличке Тереза, которая организовывала теракты на территории Украины, а также участвовала в пытках захваченных заложников.