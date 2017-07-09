«Можешь представить - война в Европе, в Европе!», - депутаты Европарламента отправились в зону АТО

Депутаты Европейского парламента в рамка работы Парламентского комитета Ассоциации приехали в Днепр, а в воскресенье, 9 июля посетят зону АТО.

Об этом сообщает народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова на своей странице в Facebook.

В субботу, 8 июля, председатель комитета по стороны Европарламента Дариуш Розати и член комитета Михаэль Галлер прибыли в Днепр, где побывали в музее АТО и посетили больницу Мечникова.

«Музей особенно поразил фильмом о войне, который демонстрировался в большом помещении на всех четырех стенах, создавая эффект присутствия на месте событий. Он ярко продемонстрировал, насколько не абстрактна и близка война. Разговаривая между собой, депутаты под впечатлением повторяли:«Можешь представить - война в Европе, в Европе!»-, говорится в сообщении.

В больнице Мечникова депутатам продемонстрировали шары и элементы шрапнели, изъятые из тел раненых. Также они смогли убедиться, что тяжелораненые поступают в больницу на ежедневной основе в наши дни.

Председатель комитета Розатти отметил, что они прибыли для того, чтобы продемонстрировать свою силодирность и дружбу с Украиной.

- Мы поражены высокопрофессиональной работой персонала больницы и волонтеров, и одновременно расстроены по поводу жертв агрессии и войны, - сказал он.

Ранее сообщалось, что во время дебатов в Европарламенте большинство депутатов выступили за безвиз для Украины.