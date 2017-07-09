«Россия должна сделать первый шаг», - госсекретарь США о конфликте на Донбассе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Российская Федерация должна прекратить огонь на Донбассе и осуществить отвод тяжелого вооружения.

Об этом он заявил в ходе совместной конференции с президентом Петром Порошенко в воскресенье, 9 июля, передаёт Новое Время.

Так, госсекретарь сказал, что санкции США в отношении России останутся в силе, пока российская сторона не прекратит действия, повлекшие эти меры.

- Мы призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений и использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы наблюдатели ОБСЕ имели доступ не только на линии соприкосновения, но и вдоль границы , - сказал Тиллерсон.

Он отметил, что в своих дискуссиях с властями России он несколько раз подчеркивал, что Россия должна сделать первый шаг для деэскалации на востоке Украины, в частности, это должно быть прекращение огня и отвод тяжелого вооружения, для предоставления доступа наблюдателям ОБСЕ.

- Очень важно отметить цели США. В первую очередь - это восстановление территориальной целостности и единства Украины. США уже предоставили более 600 миллионов долларов с начала кризиса. Также важно обеспечить безопасность всех граждан Украины, - добавил он.

Также Тиллерсон рассказал, что огорчен отсутствием прогресс в рамках Минского соглашения, потому и был назначен специальный представитель по Украине.

- Мы будем координировать деятельность с нормандской четверкой и правительством РФ, чтобы увидеть, сможем ли мы ускорить прогресс, - сказал он.

В свою очередь Порошенко отметил, что опыт Уолкера в сочетании с его решительностью ускорит переговорный процесс и позволит рассчитывать на имплементацию Минских договоренностей со стороны РФ.