Контрразведка СБУ задержала российского полковника, который инструктировал боевиков на Донбассе

На границе Украины и Приднестровья сотрудники контрразведки СБУ задержали российского полковника ВДВ Валерия Гратова, который пытался пересечь границу по поддельным документам.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

«Контрразведка СБУ виртуозно провела спецоперацию и задержала друга «Моторолы», «Гиви» и Захарченко. Он думал, что все пройдет гладко. Он уже проделывал это трюк несколько раз. В кармане паспорт на имя Валерия Войтенко. Неприметного пенсионера, скромного ветерана труда. Паспорт украинский. Добротно сделанный мастером своего дела. Нужно было только дрожащей рукой просунуть корочку с проклятым тризубом в окошко. Застенчиво улыбаться и неловко шутить с «погранцом» в будке. Выдержать несколько минут идиотского спектакля. Чтобы на той стороне превратиться в настоящего российского полковника. Волевого, жесткого. Бывшего начальника личной охраны президента непризнанного Приднестровья. Действующего инструктора донбасских боевиков. Близкого друга «Гиви» и «Моторолы». Но у него не получилось», – пишет Цаплиенко.

По его словам, контрразведчики давно знали, что под именем «Валерий Войтенко» скрывается некий «Саныч», известный в Москве как полковник ВДВ Валерий Гратов.

«Украинская контрразведка получила данные о намерении ФСБ Российской Федерации назначить заместителем «министра госбезопасности Приднестровья» своего человека. Главное условие – он должен быть кадровым российский военным с опытом боевых действий. На Донбассе. На стороне боевиков. Такой человек довольно быстро нашелся. Гратов Валерий Александрович. Российский офицер-десантник, семь лет подряд охранявший лидера Приднестровья Игоря Смирнова. С окончанием «эры Смирнова» его главный охранник перебрался в Москву. А с четырнадцатого года полковник Гратов на Донбассе. Официально – глава «Союза десантников Донбасса», – пишет журналист.

По словам Цаплиенко, Гратов находился на Востоке Украины с августа 2014 года, где на стороне боевиков принимал участие в многих боях против сил АТО.

Напомним, ранее на Одесчине СБУ пресекла попытку создания агентурной сети российских спецслужб.