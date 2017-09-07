В зоне АТО во время «перемирия» под обстрелами погиб украинский военный

В течение сегодняшнего дня российско-террористические войска 13 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в результате обстрелов погиб один украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды били по украинским опорным пунктам в Авдеевской промзоне. В результате одного из этих обстрелов погиб украинский военный. Также обстрелы зафиксировали возле Марьинки, в районе Водяного, и в Широкино.

Напомним, что так называемое "школьное перемирие" в зоне АТО началось с 25 августа. Оно приурочено к началу учебного года. Договоренности о прекращении огня были достигнуты 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Вместе с тем в ОБСЕ еще 1 сентября заявили, что перемирие фактически окончилось. Официального заявления сторон конфликта о прекращении перемирия не было.