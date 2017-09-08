На Донбассе под обстрелами боевиков погиб украинский военнослужащий

В четверг, 7 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий. Всего за сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В основном обстрелы боевиков пришлись на позиции сил АТО на Донецком и Приморском направлениях. Вечером и ночью в основном противник применял гранатометы и стрелковое оружие.

Так, после 18 часов боевики трижды обстреляли украинские опорные пункты вблизи Широкино. Гранатометы боевики применяли у Павлополя и Лебединского. А из вооружения БМП боевики били по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке.

На Донецком направлении противник обстреливал опорные пункты сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни украинских бойцов, силы АТО открывали огонь

Напомним, 6 сентября боевики 34 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе