Генштаб ВСУ отозвал с Донбасса генерала, которого обвинили в унижении солдат и возвеличивании России

Генштаб Вооруженных сил Украины отозвал из зоны боевых действий генерал-майора Петра Никитенко, который демотивировал военнослужащих.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Богдана Сеника.

По его словам, генерал-майор Никитенко, который находился в командировке в зоне боевых действий, пока отозван для проверки.

Ранее волонтер Роман Доник со ссылкой на заявления военных сообщил, что решением начальника Генштаба Виктора Муженко Никитенко отозвали из зоны боевых действий за «моральное унижение солдат». По словам военных, часть которых посетил генерал, он назвал волонтеров «мародерами» и «признавал величие страны-агрессора».

- Да, действительно, он находился в зоне АТО. По последней информации, генерал откомандирован, - сообщил представитель Генштаба.

Ранее военные записали коллективное обращение к генералу, ответив на критику.

Напомним, что ранее суд оправдал обвиняемого в сливе информации штабиста Нацгвардии, потому что «не нашел доказательств», что «ДНР» - это террористы.