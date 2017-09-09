Санкции с РФ снимут, когда на Донбассе будет мир, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что установление мира на Донбассе является главным условием снятия санкций с России.

По словам немецкого лидера, серьезные нарушения международного права со стороны РФ требуют санкций, сообщает «Новое время» со ссылкой на «Reuters».

Она также отметила, что тратит «большую часть своего времени для достижения разумных и хороших отношений с РФ». Кроме того, Меркель добавила, что она вместе с Францией пытается достичь «мирных условий» на востоке Украины.

- Как только мы этого достигнем (мира на Донбассе), мы также отменим санкции, - сказала Меркель.

Она подчеркнула, что аннексия Крыма и поддержка боевиков на Донбассе со стороны РФ «нарушают принципы, применяемые после Второй мировой войны». Меркель также добавила, что если оставить действия России без ответа, существует риск повторения ситуации.

Ранее, 6 сентября комитет постоянных представителей стран-членов при Совете Евросоюза принял решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Напомним, что недавно ЕС ввел санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым.