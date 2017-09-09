Боевики за сутки 35 раз обстреливали силы АТО – ранены пятеро украинских военнослужащих

На Донбассе за минувшие сутки, 8 сентября, незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь по опорным пунктам сил антитеррористической операции. Все обстрелы противника характеризуются как прицельные. В результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

После 18:00 террористические группировки продолжили прицельные обстрелы позиций сил АТО в основном на Приморском и Донецком направлениях. Также враг одиночно применял минометы.

Так, вечером боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ неподалеку Песков. За почти двухчасовой обстрел противник выпустил более 20 мин различных калибров. Также пророссийские боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали украинские укрепления в Авдеевский промзоне и на шахте Бутовка. А около 18:00 в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигорье получил ранения военнослужащий.

На Приморском направлении боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра у Марьинки. С гранатометов открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы противника работали по опорных пунктах военнослужащих в окрестностях Лебединского и Талаковки. А около 22:00 в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один наш боец ​​получил ранения.

На Луганском направлении факты применения боевиками гранатометов дважды зафиксированы у Крымского и один раз вблизи Станицы Луганской.

Напомним, в зоне АТО во время «перемирия» под обстрелами погиб украинский военный.