«Наняли за четыреста гривен почти сто пенсионеров и студентов», – СБУ сорвала провокацию российских спецслужб в Львове

Сотрудники СБУ задокументировали и не допустили проведения в Львове фейковой акции российских спецслужб, направленной на расшатывание ситуации в стране.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе сообщили, что по замыслу российской стороны, 6 сентября во Львове планировалось провести так называемое «Собрание матерей участников АТО», во время которых планировалось подвергнуть критике государственную политику, в первую очередь на Востоке Украины, и призвать к прекращению антитеррористической операции на любых условиях.

Организатор мероприятия оказалась жительница Волыни и одна из ведущих функционеров «Русского культурного центра», которая за российские средства, наняла в качестве участников рядовых граждан.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что для «массовки» организаторы наняли за четыреста гривен почти сто пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роли родственников участников антитеррористической операции. Ни одного члена семьи участников АТО среди протестующих не было», – говорится в сообщении.

Напомним, что за подготовку провокации под консульством Польши в Киеве задержали 29 человек.