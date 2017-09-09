В сети опубликовали видео момента взрыва авто в центре Киева

В сети появилось два видео момента взрыва автомобиля в центре Киева, в результате которого погиб Тимур Махаури.

Видео с камеры наблюдения и автомобильного регистратора размещено в YouTube.

Из него видно, что автомобиль медленно двигался в пробке, вокруг было множество других машин. О время движения транспорта происходит взрыв. Позже к месту происшествия начали сходиться люди.

Как известно, 8 сентября в Киеве в районе между улицей Бассейной и Большой Васильковской взорвался автомобиль «Toyota Camry» на грузинских номерах. Погибший от взрыва в центре Киева Али Тимаев, известный как Тимур Махаури, всеми возможными средствами боролся с «путинским» режимом, был личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, что в июне этого года в Киеве взорвался «Mercedes» и погиб один из руководителей управления военной разведки. Ранее в Мариуполе в результате теракта погиб полковник СБУ.