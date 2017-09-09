В РФ завели более 30 уголовных дел в отношении участников АТО, – Генштаб

Следственный комитет Российской Федерации открыл более 30 уголовных дел в отношении участников АТО на Донбассе.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в интервью «Радио Свобода».

«Мы получаем информацию из открытых источников насчет решений, которые принимает следственный комитет Российской Федерации о возбуждении уголовных дел в отношении участников АТО на востоке нашей страны», – сообщил начальник пресс-службы ВСУ.

По словам Селезнева, возбуждено 30 уголовных дел в отношении украинских военных. Он отметил, что ряд дел возбужден безлично. Любой из украинских военнослужащих может попасть в число фигурантов.

«В состав этих уголовных дел или в отношении должностных лиц различного уровня, начиная от главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко, завершая командирами частей и подразделений, которые выполняли или выполняют сейчас задачи в районах проведения АТО. Есть ряд уголовных дел, которые возбуждены безлично. То есть фактически любой из украинских военнослужащих, выполнявших задачи на востоке нашей страны, может попасть в число фигурантов этих уголовных дел», – пояснил Селезнев.

Напомним, что следком РФ перепутал, кто командует 79-й бригадой, и завел дело на экс-комбрига Шандара.