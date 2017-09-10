За сутки в зоне АТО боевики 41 раз открывали огонь - погиб один украинский военный

За минувшие сутки, 9 сентября, в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций на Приморском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, с 18:00 боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам вблизи Авдеевки. Этим же оружием российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцево, а около 22:00 применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов украинские укрепления у Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя и Березового. Вблизи Талаковки и Богдановки они применяли гранатомёты. А почти в 22:00, в результате обстрела позиций сил АТО с миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Красногоровки, погиб один украинский военный, а ещё один получил ранения.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Ранее сообщалось, что боевики за сутки 35 раз обстреливали силы АТО – ранены пятеро украинских военнослужащих.