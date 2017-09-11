За прошедшие сутки в АТО боевики 51 раз нарушили режим перемирия - потерь среди украинцев нет

За минувшие сутки, 10 сентября, в зоне проведения АТО российско-оккупационные группировки увеличили количество обстрелов украинских позиций. Также они чаще стали использовать минометы разных калибров.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, после 18:00 российские наемники несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по позициям у Авдеевки, Майорской, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП - по окрестностям Зайцево, Песков. А около 21:00 вблизи Новолуганского в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применяли миномет калибра 82 миллиметра.

На Приморском направлении в районе Широкино в конце суток оккупанты дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем вражеских гранатометов оказывались укрепления вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки.

На Луганском направлении вечером и ночью из гранатометов враг дважды бил по окрестностям Крымского, а с 82-миллиметрового миномета - по Новотошковскому.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 51 раз нарушили перемирие. В случаях прямой угрозы жизни украинским военным силы АТО несколько раз открывали огонь. Потерь среди украинских защитников нет.

Ранее сообщалось, что за сутки в зоне АТО боевики 41 раз открывали огонь - погиб один украинский военный.