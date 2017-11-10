Луганский аэропорт в 2014 году уничтожили ракетами «Точка-У» с территории РФ, - Минюст

Луганский аэропорт в 2014 году был уничтожен в результате обстрела тактическими ракетами «Точка-У» со стороны России.

Об этом в интервью газете «Факты» сообщил замминистра юстиции — уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Иван Лищина.

Как отметил Лищина, Минюст в рамках дел в ЕСПЧ продолжает сбор доказательств участия России в боевых действиях на востоке Украины. В частности, удалось установить факты обстрелов украинской территории со стороны РФ еще в 2014 году.

«Что касается обстрелов нашей территории еще до захода регулярной российской армии в конце августа, мы установили практически все факты. Оказывается, российские вертолеты не просто так тогда летали вдоль украинско-российской границы. Как минимум один раз они расстреляли неуправляемыми авиационными ракетами наши погранпосты. У нас есть подтверждение. Помните, летом 2014 года появились слухи, что Луганский аэропорт обстреляли тактическим ядерным оружием? Этого, конечно, не было. Но наша погранслужба зафиксировала обстрелы тактическими ракетами «Точка» со стороны России», — сказал Лищина.

Как добавил замминистра, запуски с той территории. Разнесли весь аэропорт.

Напомним, ранее появилось видео руин Луганского аэропорта, который украинские военные удерживали более 100 дней.