На Донбассе боевики 33 раза стреляли по украинским военнослужащим – ранены двое бойцов ВСУ

За минувшие сутки, 10 ноября, пророссийские боевики 33 обстреливали позиции сил антитеррористической операции на Донбассе. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток в районе проведения АТО сохранялась тенденция к обострению обстановки. Российско-оккупационные группировки активно обстреливали позиции украинской армии, применяя при этом минометы различных калибров», – говорится в сообщении.

На подступах к Донецку боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и гранатометов по защитникам Авдеевки. Также дважды под огонь вражеских пулеметов попали укрепления сил АТО в окрестностях Зайцевого.

На Луганском направлении захватчики обстреляли из минометов опорные пункты Вооруженных сил Украины у Катериновки и станции Донец. А из пехотного вооружения били неподалеку Луганского и Станицы Луганской.

На Приморском направлении, во второй половине дня противник применял 120-миллиметровые минометы у Павлополя и Водяного.

Силы АТО 24 раза огнем с пехотного вооружения жестко подавляли активность боевиков.

Напомним, что 8 ноября боевики совершили 19 обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, а еще один получил боевую травму.