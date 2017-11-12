Испания подтвердила вмешательство российских хакеров в каталонский кризис

В Испании заявили, что российские и венесуэльские хакеры вмешиваются в кризис в Каталонии.

Об этом сообщили пресс-секретарь правительства Испании Иньиго Мендес де Виго и министр обороны Мария Долорес де Коспедаль, сообщает «Новое время» со ссылкой на «El Pais», .

«Не исключено, что иностранные силы, посторонние, которых мы не знаем, хотят изменить конституционный порядок», - предположил Мендес де Виго.

Министр обороны Мария Долорес де Коспедаль сообщила, что правительство подтвердило происхождения из РФ многих таких сообщений и операций в соцсетях.

«И я использую правильное выражение: с территории России. Это не значит, что мы решили, что это российское правительство. Поэтому мы должны действовать с особой осторожностью. Мы должны четко понимать происхождения. Они частично с территории России, частично из других стран, также вне ЕС. Мы определяем это в настоящее время», - сказала Мария Долорес де Коспедаль.

Согласно сообщению, хакеры из России и Венесуэлы публикуют фальшивые или искривленные новости, связанные с Каталонией и Испанией.

В частности, в одной истории утверждалось, что Балеарские острова выступают за независимость Каталонии, а другая сообщила, что кастильский испанский язык больше не преподают в школах региона.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. В ответ на это сенат Испании проголосовал за введение в Каталонии прямого управления из Мадрида. Также Конституционный суд Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии, которая была утверждена парламентом региона 27 октября.