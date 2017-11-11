Сообщение о минировании 11 украинских аэропортов были из соседнего государства, – Нацполиция

В Нацполиции установили, что сообщение о минировании 11 аэропортов Украины в пятницу, 10 октября, были из соседнего государства.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины

«Вчера в полицию поступило 11 анонимных сообщений о заминировании аэропортов и одного развлекательного заведения. Во всех случаях объекты были тщательно проверены, взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. Установлено, что звонки поступали из соседнего государства и реальной угрозы не представляли», - говорится в сообщении.

На местах работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, ГСЧС и врачи. Люди, которые находились в помещениях аэропортов, были эвакуированы.

По этим фактам открыты уголовные производство по части 1 статьи 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Напомним, на Николаевщине СБУ задержала мужчину, который «под кайфом» решил «заминировать» воинскую часть.