В Сирии подорвали российский военный конвой

В районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии подорвали конвой военнослужащих РФ.
Об этом заявили боевики Тахрир аш-Шам, передает группа независимых расследователей «Conflict Intelligence Team»
Как сообщается, подрыв колонны произошел недалеко от населенного пункта Бустан-эль-Баша в пятницу, 10 ноября.
Согласно имеющейся информации, российский конвой атаковал автомобиль со смертником, который был начинен взрывчаткой.
В свою очередь Минобороны РФ подрыв колонны, как и большую часть своих потерь за время сирийской кампании, традиционно отрицает.
#Pt. Pics confirms #HTS targeted a #Russia|n convoy near Humaymim Airbase, showing monitoring of convoy and subsequent blast. pic.twitter.com/F3jHO1sRKQ— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 10 ноября 2017 г.
Напомним, в ИГИЛ показали видео взятых в плен в Сирии российских военнослужащих.