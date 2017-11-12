В Сирии подорвали российский военный конвой

В районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии подорвали конвой военнослужащих РФ.

Об этом заявили боевики Тахрир аш-Шам, передает группа независимых расследователей «Conflict Intelligence Team»

Как сообщается, подрыв колонны произошел недалеко от населенного пункта Бустан-эль-Баша в пятницу, 10 ноября.

Согласно имеющейся информации, российский конвой атаковал автомобиль со смертником, который был начинен взрывчаткой.

В свою очередь Минобороны РФ подрыв колонны, как и большую часть своих потерь за время сирийской кампании, традиционно отрицает.

Напомним, в ИГИЛ показали видео взятых в плен в Сирии российских военнослужащих.