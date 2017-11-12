За прошедшие сутки в АТО ранили одного украинского военнослужащего

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За минувшие сутки, 11 ноября, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя весь спектр пехотного вооружения.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Так, во второй половине дня боевики из различных видов гранатометов и пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО у Майорского, Луганского и Новолуганского. А около 23:00 - били с 120-миллиметрового миномета на подступах к Майскому. Также под обстрелами захватчиков оказались опорные пункты в районе Попасной и Катериновки.

На Приморском направлении и недалеко от Донецка после 18:00 активность врага не была зафиксирована.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 18 раз нарушили перемирие. В свою очередь силы АТО отвечали преобладающим огнем. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.

Напомним, вечером 30 октября неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым. В результате покушения Окуева погибла, а Осмаев получил пулевое ранение в ногу.

Людмила Жерновская

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