За прошедшие сутки в АТО ранили одного украинского военнослужащего

За минувшие сутки, 11 ноября, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя весь спектр пехотного вооружения.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Так, во второй половине дня боевики из различных видов гранатометов и пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО у Майорского, Луганского и Новолуганского. А около 23:00 - били с 120-миллиметрового миномета на подступах к Майскому. Также под обстрелами захватчиков оказались опорные пункты в районе Попасной и Катериновки.

На Приморском направлении и недалеко от Донецка после 18:00 активность врага не была зафиксирована.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 18 раз нарушили перемирие. В свою очередь силы АТО отвечали преобладающим огнем. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.