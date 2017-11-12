Прокуратура Сербии возбудила 45 уголовных дел против своих граждан, воюющих в Сирии и Украине

Прокуратура Сербии с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.

Об этом сообщила представительница прокуратуры Белграда Татьяна Секулич, передает «Европейская правда» со ссылкой на сербское издание Politika.

Производства были начаты с целью преследования лиц, которые подпадают под действие статьи 386а Уголовного кодекса Сербии.

Секулич отметила, что в прошлом году прокуратура выдвинула обвинение в совершении преступления 24 лицам.

Высший суд Белграда ранее сообщил, что в прошлом году вынес решения в отношении 28 лиц, которые принимали участие в военных конфликтах за рубежом.

Сообщается также, что Сербия в октябре 2014 года внесла изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет для лиц, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, или вербуют людей для участия в таких конфликтах.

Таким образом Сербия решила бороться с теми, кто ездил воевать на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, а также на стороне «Исламского государства» в Сирии.

Издание отмечает, что сейчас в Украине и Сирии остаются лишь несколько десятков сербов.

В то же время Служба безопасности Украины 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке «ЛНР», от начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

Напомним, накануне посол Украины в Сербии Александр Александрович в одном из интервью заявил о том, что Сербия не препятствует своим гражданам воевать против украинской армии на Донбассе.