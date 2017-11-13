На Донбассе боевики увеличили количество обстрелов по украинским военнослужащим

За минувшие сутки, 12 октября, пророссийские боевики увеличили количество обстрелов по позициям сил антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По сравнению с предыдущими сутками количество вражеских вооруженных провокаций выросла почти вдвое и составила 33 случая. Свыше десятка фактов использования боевиками оружия характеризуются применением минометов различных калибров. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток», – говорится в сообщении.

Так, с наступлением темноты боевики активизировались на Светлодарской дуге. Из 120-ти и 82 мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП были обстреляны защитники Луганского.

На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы у Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Валуйского.

Напомним, что 11 ноября боевики 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.