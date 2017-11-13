«Город-призрак»: в Сети показали десятки закрытых заведений в оккупированном боевиками Донецке

В оккупированном Донецке постоянно растет количество закрытых развлекательных заведений и магазинов. Из десятков популярных мест в центре города, сейчас работают лишь единицы.

Об этом пишет издание «Новости Донбасса».

Донецкая улица Артема — одна из самых привлекательных для предпринимателей в городе, пишет издание. Именно на этой улице работали магазины известных брендов и популярные рестораны.

«Но наступило время перемен и одна из самых привлекательных для среднего бизнеса улиц Донецка продолжает пустеть», — пишет издание.

Так, по данным СМИ, в центре оккупированного Донецка из десятков магазинов работать остались единицы, а покупателям предлагают скидки от 20 и до 50%.

«Интертоп», «М1», «Черчиль», пиццерия «Адриано», «Изба-читальня» — теперь это все исчезло. А всего несколько лет назад трудно было вообразить Донецк без этих мест», — пишет по этому поводу журналист Денис Казанский.

Он считает, что вскоре в Донецке вместо магазина сигар и коньяков откроется очередной «обнал пенсий» и «алкомаркет», которые сейчас «в тренде».

Напомним, чиновникам в террористической «ЛНР» выдали разбитые в ДТП машины.