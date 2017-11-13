В аннексированном Крыму «местные власти» лишили паспортов РФ более 500 человек, - журналист

Журналист из Севастополя Андрей Васильев заявляет, что в аннексированном Крыму спецкомиссия изучает процесс выдачи российских паспортов в 2014 году и лишает гражданства тех, кто на момент аннексии не жил на полуострове.

Об этом Васильев рассказал в эфире Радио «Крым.Реалии».

«Власти ведут проверки и обнаруживают самые разные нарушения российского законодательства. Правовая коллизия была заложена еще в 2014 году, когда документы выдавали всем гражданам Украины с регистрацией в Крыму и Севастополе. Но из-за нечеткости процедур паспорта получили и люди, которые не проживали в Крыму к марту 2014-го. Например, беженцы из Донецкой и Луганской областей или киевляне, имеющие недвижимость на полуострове», – заявил журналист.

По инфомации местных СМИ, только в Севастополе паспортов лишили 528 человек. Всего, по данным российского управления МВД, проверку прошли уже 44 тысячи жителей полуострова.

Согласно заявлению российской миграционной службы, на конец 2015 года крымчанам выдали более двух миллионов паспортов.

Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что в Крыму идет государственный террор со стороны России.