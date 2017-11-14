«Если главный командир позовет в бой - дядя Вова, мы с тобой»: российские школьники вместе спели пропагандистскую песню

Депутат Государственной Думы РФ Анна Кувычко записала клип, в котором дети поют о готовности идти в последний бой ради «дяди Вовы».

Соответствующее видео «слуга народа» опубликовала на своей страницу в Facebook.

В подписи к клипу Кувычко отметила, что волгоградские подростки — это «мыслящие, думающие и очень любящие нашу страну — великую Россию люди». Она отметила, что они были воспитаны на подвигах прадедов, которые «когда-то так самоотверженно боролись здесь, на сталинградской земле».

«Теперь перед ними стоят другие вызовы, не менее серьёзные, чем прежде. Но они обязательно справятся и победа будет за ними!» — написала она.

Припевом песни являются слова: «На земле сей был бы мир, но, если главный командир позовет в последний бой – дядя Вова, мы с тобой». Саму же композицию исполняют ученики волгоградской кадетской школы №44, которые в будущем должны стать полицейскими.

В песне, которую написал Вячеслав Антонов, также говорится о том, что «наши верные друзья — это флот и армия». Упоминается там и «гряда», которая «не достанется самураям никогда». Дети обещают «грудью встать за столицу янтаря», сохранить Севастополь и Крым для потомков, а также вернуть Аляску «в гавань Родины».

Однако, после общественного резонанса видео было удалено из социальных сетей депутата, по причине получения нелицеприятных комментариев.