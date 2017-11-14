Россия выдала кадры из компьютерной игры за доказательства сотрудничества Пентагона с ИГИЛ

С российскими военными приключился очередной конфуз, связанный с практикой использования фейков для пропагандистских целей.

На этот раз Минобороны РФ выдало скриншот с симулятора американского самолета огневой поддержки Lockheed AC-130 для смартфонов за «доказательства сотрудничества» США с террористической организацией Исламское государство.

Соответствующий кадр российское военное ведомство опубликовало у себя в соцсетях в качестве подтверждения того, что Пентагон якобы обеспечивает воздушное прикрытие колоннам ИГ.

При этом в Минобороны РФ назвали скриншот из игры «неоспоримыми доказательствами».

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин в своем автобиографичном документальном фильме, который снял Оливер Стоун, демонстрировал американскому режиссеру видео, на котором якобы российские войска наносят удар по боевикам.

При этом показанные кадры оказались довольно известным роликом, залитый на YouTube еще в 2013 году, на котором американский вертолет Апач ведет в Афганистане огонь по талибам.