Россия распространяет фейковые новости по катастрофе «Boeing», - МВД Нидерландов

Спецслужбы Российской Федерации пытаются повлиять на общественное мнение по катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года с помощью распространения фейковых новостей в Нидерландах.

Об этом заявила министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Dutch News.

- Нидерланды отслеживаются российскими разведывательными службами, - заявила Оллонгрен.

По ее словам, российские спецслужбы создали веб-сайт, похожий на нидерландский портал, на котором распространялись фейковые новости по катастрофе MH17. Она также добавила, что местные компании подвергаются кибератакам, а спецслужбы РФ собирают данные в стране и пытаются влиять на процесс принятия решений.

Оллонгрен подчеркнула, что для распространения дезинформации активно используются социальные медиа, в связи с чем правительство Нидерландов намерено сотрудничать с ними для борьбы с пропагандой.

Напомним, международное следствие подтвердило причастность России в катастрофе «Boeing 777» на Донбассе.