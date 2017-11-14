За три года 188 депутатов пропустили половину голосований, - Комитет избирателей

По данным Комитета избирателей Украины 188 народных депутатов пропустили половину голосований Верховной Рады за три года. Из них 43 -пропустили 90% голосований.
Об этом сообщается на сайте КИУ.
Всего за три года произошло 10 945 голосований. В целом статистика голосований ВР за три года такова:
- 188 народных депутатов приняли участие в менее 50% голосований;
- 80 депутатов – в 51-60%;
- 75 депутатов – 61-70%;
- 47 депутатов – 71-80%;
- 23 депутата – 81-90%;
- 8 депутатов – 91-99%.
В списке 43 депутата, которые пропустили почти все голосования в ВР, больше всего членов фракции «Оппозиционный блок» - 18 человек. Также в список 10 депутатов «Возрождения», 9 внефранционных, 4 из «Воли Народа», по одному из «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко».
Согласно ст. 24 ЗУ "О статусе народного депутата" участие в голосованиях ВР является такой же обязанностью народного депутата как посещение пленарных заседаний ВР и работа в комитете.
Напомним, ранее сообщалось, что Тимошенко, Ляшко и Бойко игнорируют заседания комитетов Верховной Рады.