За три года 188 депутатов пропустили половину голосований, - Комитет избирателей

По данным Комитета избирателей Украины 188 народных депутатов пропустили половину голосований Верховной Рады за три года. Из них 43 -пропустили 90% голосований.

Об этом сообщается на сайте КИУ.

Всего за три года произошло 10 945 голосований. В целом статистика голосований ВР за три года такова:

- 188 народных депутатов приняли участие в менее 50% голосований; - 80 депутатов – в 51-60%; - 75 депутатов – 61-70%; - 47 депутатов – 71-80%; - 23 депутата – 81-90%; - 8 депутатов – 91-99%.

В списке 43 депутата, которые пропустили почти все голосования в ВР, больше всего членов фракции «Оппозиционный блок» - 18 человек. Также в список 10 депутатов «Возрождения», 9 внефранционных, 4 из «Воли Народа», по одному из «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко».

Согласно ст. 24 ЗУ "О статусе народного депутата" участие в голосованиях ВР является такой же обязанностью народного депутата как посещение пленарных заседаний ВР и работа в комитете.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимошенко, Ляшко и Бойко игнорируют заседания комитетов Верховной Рады.