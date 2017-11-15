На оккупированной части Донбасса обнаружили современную российскую станцию помех

Российская станция помех Р-330Ж «Житель», принятая на вооружение ВС РФ в 2008 году, а также другая российская техника зафиксированы на окраине поселка Земляное (Луганская область Украины).

Об этом сообщает «Информнапалм».

Поселок находится под контролем объединенных российско-сепаратистских сил всего в 7 км от линии разграничения, проходящей в указанном районе по реке Северский Донец.

Волонтеры идентифицировали современную российскую станцию, а также наличие командно-штабной машины ВС РФ на базе автомобиля «КамАЗ». Аэрофотоснимки сделаны в первой половине ноября 2017 года, они подтверждают, что Россия продолжает контролировать оккупированный регион. Несмотря на международные санкции и внешнеполитическое давление, руководство РФ не отказалось от использования регулярной российской армии против Украины.

Напомним, что современная российская станция помех Р-330Ж «Житель» и ранее фиксировалась волонтерами на оккупированной территории Украины. Этот образец специализированной российской военной техники вошел в базу данных доказательств участия ВС РФ в оккупации отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО упал беспилотник РФ, который используется для разведки.